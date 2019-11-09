Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"В Польше, на пограничном пункте Дорогуск на требование РФ задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Игоря Мазура. По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не дают адвоката", - подчеркнула Денисова.

По ее словам, 11 ноября в городе Холм решаться вопрос о заключении Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

"Призываю Министерство иностранных дел максимально посодействовать в освобождении Игоря Мазура - украинского общественного активиста и участника российско-украинской войны на Донбассе. Также, обращаюсь к представителям СМИ с просьбой максимально помочь распространить информацию, чтобы не допустить судилища и выдачи Игоря Мазура Российской Федерации", - добавила Денисова.

Игорь Мазур был руководителем "Правого Сектора" Киевщины и начальником штаба 24 Сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015-го он стал офицером Вооруженных Сил Украины — командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в Секторе "М". С ноября 2016 года после демобилизации Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем Главного командира УНСО.

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