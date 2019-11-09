В канадской провинции Квебек государственные услуги будут предоставляться исключительно на французском языке. Об этом объявил премьер-министр провинции Франсуа Легольт, сообщает в субботу, 9 ноября, Укринформ.

"Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем ценить их. Если же вы - новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски", - сказал Легольт.

Он добавил, что для обеспечения исполнения этого решения правительству Квебека не нужно вносить законодательные изменения, довольно применять уже принятые нормы закона №101, которые устанавливают правила использования языков на территории провинции. Таким образом Легольт прокомментировал слова министра иммиграции Квебека Саймона Джолин-Баретта, который ранее заявил о том, что вскоре вся коммуникация квебекцев с провинциальными органами власти будет происходить только на французском языке.

Исключения будут сделаны только для представителей коренных народов и потомков тех, кто учился в англоязычной среде. Ранее в большинстве случаев квебекцы могли свободно выбирать между английским и французским. Это решение было жестко раскритиковано представителями оппозиционных партий.

Отметим, что на федеральном уровне Канада - двуязычная страна, следовательно все услуги и информацию от центрального правительства канадцы могут получать на английском или французском языках. В тоже время канадские провинции и территории имеют право самостоятельно выбирать свой официальный язык и в случае Квебека им является только французский.

Провинция имеет многочисленное англоязычное меньшинство, но придает большое значение знанию языков при отборе новых иммигрантов.







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