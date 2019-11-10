Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"До конца суток 9 ноября, ночью и в первой половине дня 10 ноября туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый) ... Облачно. Без существенных осадков, только на крайнем западе страны днем ​​дождь. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем ​​11-16°, в южной части 15-20°", - говорится в сообщении.

11 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой дождь, а 12 ноября в Украине без осадков.

Ночью и в первой половине дня 11 ноября в Украине, кроме западной части, туман. Температура ночью 6-11°, днем ​​- 12-17°. 12 ноября, кроме юга, 2-7° тепла; днем - 8-13°.

13-14 ноября без осадков, только в Карпатах и ​​на Закарпатье днем ​​14 ноября небольшой дождь.

Температура 13 ноября ночью 5-10°, днем ​​12-17°, 14 ноября ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°; на востоке страны и севере Левобережья днем ​​13-14 ноября 8-13°.

В Киеве до конца суток 9 ноября, ночью и в первой половине дня 10 ноября туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

10 ноября в столице будет облачно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем ​​12-14°. 11 ноября днем ​​ожидается небольшой дождь. Температура ночью 11 ноября составит 6-11°, 12 ноября - 2-7° тепла; днем - 8-13°.

13-14 ноября в столице также без осадков. Температура 13 ноября ночью 5-10°, днем ​​12-17°, 14 ноября ночью 3-8° тепла, днем ​​- 10-15°.

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