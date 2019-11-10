Деловые Сводки
- РФ “вбросила” в базу Интерпола фейк якобы Мазур воевал в Чечне — Аваков
- NASA получила впечатляющий снимок урагана на Юпитере
- Синоптики предупредили о тумане, прогреет до +20°
- Вице-спикер Сейма Польши о задержании Мазура: Мы не можем поддаться на провокацию
- Столичным водителям дали “антитуманные” советы
|NASA получила впечатляющий снимок урагана на Юпитере
|10.11.2019 10:24
|
Об этом сообщает NASA.
«Космический корабль NASA Юнона запечатлел потрясающе детальный снимок циклонического шторма в атмосфере Юпитера», - говорится в сообщении.
Снимок сделан 3 ноября во время 23 сближения станции с Юпитером.
Ураган располагается в регионе под названием NNNNTB — «северный северный северный северный умеренный пояс». Это одна из многих устойчивых полос облаков планеты, которые формируются ветрами на разных высотах.
Отмечается, ширина урагана, на снимке составляет примерно 2 тысячи километров.
Как известно, Юпитер состоит в основном из водорода и гелия, но некоторые цвета его облаков могут исходить от шлейфов серы и фосфорсодержащих газов, поднимающихся из более теплой внутренней части планеты.