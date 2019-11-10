Об этом он сказал в субботу, комментируя задержание польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск украинца Игоря Мазура, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Министр напомнил, что основанием для задержания стало опубликованное Российской Федерацией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

По его словам, РФ нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате этого погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола к очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины ", - отметил Аваков.

Он добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами Устава и Правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД выражает надежду на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое является полностью сфабрикованным в угоду Кремлю", - отметил Аваков.

В министерстве напомнили, что ранее РФ обращалась в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ за якобы "участие в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и "покушение на умышленное убийство двух или более человек, совершенное по предварительному сговору группой лиц ".

О задержании Мазура на границе сообщила ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она призвала МИД оказать максимальное содействие в освобождении Мазура, а представителей СМИ - помочь распространить информацию, чтобы "не допустить судилища и выдачи Игоря Мазура Российской Федерации".

Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 находился в зоне АТО. В апреле 2015 года он стал офицером Вооруженных сил Украины - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в Секторе «М». А с ноября 2016 года после демобилизации Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира Украинской националистической самообороны.

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