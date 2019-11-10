Об этом говорится в результатах количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях Донбасса, проведенного с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и опубликованного в издании "Зеркало недели".

"Подавляющее большинство респондентов (67,4%) уверены в необходимости проведения местных выборов в "ДНР/ЛНР", не испытывают такой потребности менее трети (31,9%) опрошенных. Четверть жителей (25%) "потустороннего Донбасса" считают, что наиболее реально провести эти выборы в ближайшие три года. Еще четверть (25,7%) их земляков видят такую ​​возможность в ближайшие пять лет. Почти столько же (26,6%) жителей оккупированных территорий верят, что выборы возможны в ближайший год. Оптимистов, уверенных, что они смогут прийти к избирательным урнам в течение ближайших шести месяцев, - 16,2%. Еще 6,5% респондентов не определились с ответом ", - говорится в публикации.

Количество жителей ОРДЛО, готовых принять участие в выборах, если они состоятся в ближайшие шесть месяцев, практически равно количеству тех, кто считает необходимым провести местные выборы в "ДНР/ЛНР" - 65% ("однозначно, да" готовы прийти на избирательные участки 30,9% респондентов, "скорее, да" - 34,1%). Не желают осуществлять волеизъявление столько же людей, сколько не видят необходимости в самих выборах, - 31,8% ("скорее, нет" участию в выборах ответили 20% опрошенных, "однозначно, нет" - 11,8%).

Согласно исследованию, подавляющее большинство жителей "ДНР/ЛНР" (73,4%) не желают допускать к участию в местных выборах украинские политические партии: 33,6% - "скорее нет", 39,8% - "однозначно, нет ". Более демократически настроены только 22,7% респондентов: однозначно, хотят видеть в избирательных бюллетенях названия украинских политсил только 8,5% опрошенных; "скорее, да" ответили еще 14,2%.

При этом в "ДНР/ЛНР" вовсе не возражают, чтобы на их местных выборах кандидатами были граждане других стран. На вопрос "Согласны ли вы с тем, что на местных выборах кандидатами должны быть только граждане Украины?", "однозначно, да" ответили только 11,6% респондентов. Еще 15,4% колеблются, но все же выбрали графу "скорее, да". Однозначно не согласны ограничивать избирательный спектр кандидатов только владельцами паспортов с трезубцем 25,5% участников опроса; еще 45,4% ответили "скорее, нет", и, следовательно, 70,9% жителей ОРДЛО против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.

За линией разграничения жители Донбасса разделились почти поровну во мнении по поводу того, должны ли иметь право голоса на местных выборах те, кто уехал с Донбасса в 2014 году и позже. Готовы согласиться с таким правом своих земляков 49,6% опрошенных ( "однозначно, да" ответили 15,9%, "скорее, да" - 33,7%). Отказывают в праве выбирать вынужденным переселенцам 46,2% жителей "ДНР/ЛНР" ("однозначно, нет" заявили 17,9% респондентов, "скорее, нет" - 28,3%).

Согласно результатам исследования, только 38,4% жителей ОРДЛО согласны с участием Центральной избирательной комиссии Украины в выборах на Донбассе ( "однозначно, да" сказали 11,1% опрошенных, «скорее, да» - 27,3%). При этом 57,8% респондентов - против ее присутствия на местных выборах ( "однозначно, нет" ЦИК сказали 32,6% опрошенных, "скорее, нет" - 25,2%).

Исследование проводилось с 7-го по 31 октября 2019 года. Опрошено 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые оставили неподконтрольные территории.

Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

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