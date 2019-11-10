Об этом говорится в результатах количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях Донбасса, проведенного с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и обнародованного в издании "Зеркало недели".

В частности, на первом месте между лидеров доверия в ОРДЛО - президент РФ Путин (за него проголосовали 11,2% опрошенных); на втором - пропагандист Соловьев (9,2%); на третьем - "никто, нет таких" (7,2%); на четвертом - пропагандистка Скабеева (6,7%); на пятом - погибший атаман террористической организации "ДНР" Александр Захарченко (4,1%); на шестом - нынешний атаман "ДНР" Денис Пушилин (2,9%); на седьмом - глава МИД России Сергей Лавров (2,5%); на восьмом - украинский бизнесмен Ринат Ахметов (2,4%); на девятом - советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон, который активно поддерживал агрессивную политику Путина в отношении Украины, а также террористические группировки в Донецке и Луганске (2,4%); на десятом - Родион Мирошник, представитель "ЛНР" в политической подгруппе на минских переговорах (1,9%).

Стоит также отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский по уровню доверия между опрошенных жителей ОРДЛО оказался на 18-м месте (1,3%).

Исследование проводилось с 7-го по 31 октября 2019 года. Опрошено 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые оставили неподконтрольные территории.

Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира