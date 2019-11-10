В Одессе прошли первые испытания катеров украинских ВМС типа Island, переданные Украине властями США. Об этом сообщает Думская в субботу, 9 ноября. Отмечалось, что военные моряки намеревались проверить работу всех механизмов и систем новых единиц флота.

"В 12:50 из Практической гавани одесского порта вышел патрульный катер Р191 Старобельск. На борту, кроме украинского экипажа, находятся американские специалисты и командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко", – говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя задача достижения максимальной скорости не стояла, катер легко разогнался до 28 узлов (почти 52 км/час) – это больше, чем способны украинские бронекатера типа Гюрза. Ближе к вечеру гавань покинул Р190 Славянск. Он шел на 27 узлах (50 км/час).

Напомним, 4 октября судно с катерами Island отправилось из США. Уже 21 октября катера прибыли в Одессу, а через два дня их спустили на воду.

Напомним, больше года назад США передали Украине два катера Island. Сообщалось, что характеристики катеров позволяют проводить патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.







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