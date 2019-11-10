Об этом он сказал во время Киевского международного экономического форума 9 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.

"Центрэнерго у нас в топ-приоритете на приватизацию, и я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним настоящим иностранным игроком. Правительство Украины сделает все для того, чтобы сюда зашел сильный игрок", - сказал Гончарук.

Он добавил, что подготовить Центрэнерго к приватизации должен Фонд государственного имущества, в котором сейчас менеджер, независимый ни от одного олигарха.

Гончарук также подчеркнул, что в компании Центрэнерго "очень долго воровали и уничтожали предприятие".

"Поэтому задача номер один, которая перед нами стояла, - нарастить склады угля, чтобы страна безопасно заходила в отопительный сезон. И мы это сделали. Если сравнить объем этого ресурса состоянию на 1 сентября и сейчас, то вы увидите, что он увеличился вдвое" , - сказал Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что монополисты энергорынка старались держать запасы угля в значительно меньшем от необходимого количества размере, поскольку на протяжении длительного времени в нашей стране это было фактором шантажа государства для получения уступок.

"Т.е., ты получаешь очень мало угля, затем приходишь и говоришь: или я отключаюсь завтра и население без света и тепла, или вы мне идете на уступки. С нами так играть не получится", - добавил Гончарук. Он заметил, что запасы угля в сентябре этого года были рекордно низкими и Украина рисковала "не войти в отопительный сезон", но сейчас страна подготовлена ​​к отопительному сезону

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 16 января 2019 года утвердил перечень объектов большой приватизации. Среди компаний, которые будут выставлены на продажу, - ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, Национальная акционерная компания "Украгролизинг" и другие. В 2019 году от приватизации государственный бюджет должен пополниться на 17 млрд грн.

В октябре этого года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" на решение Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве этого общества.

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко подчеркнул, что поскольку дело о банкротстве закрыто, предприятие выходит на приватизацию.

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