А вот и несколько секретов. Для опытных хозяек они, быть может, не будут новыми, а вот начинающим кулинарах помогут.

1. Мясо. Используйте свежее мясо, размороженное не подойдет для хороших отбивных. Из свиного мяса используйте для отбивных ошеек и лопатку; из говядины и телятины - филе или бедро; курица и индейка, конечно же, грудка.

2. Размер и толщина отбивных. Нарезают мясо для отбивных поперек волокон, размер не имеет значения, а вот толщина кусочков должна быть до 1,5 см, так мясо равномерно прожарится.

3. Правильно отбить. Отбивная потому и названа отбивной, потому что перед приготовлением ее следует отбить. Отбивать следует бережно, чтобы мясо не утратило все свои соки, а также не разорвалось в ошметки.

4. Приправы. Для вкусной отбивной довольно только лишь свежемолотого перца и соли, солят отбивные в самом конце приготовления, иначе мясо пустит сок и отбивные будут сухими.

5. Панировка. Вероятность получить сочные отбивные увеличивается, если их запанировать. Для этого обмакните мясные заготовки во взбитое яйцо, а после обваляйте в панировочных сухарях.

6. Обжарка. Для приготовления отбивных лучше только использовать сковороду с антипригарным покрытием, так вы уменьшите количество растительного масла и сделаете свою блюдо менее жирным. Выкладываете отбивные на очень хорошо разогретую сковороду. Для курицы и индейки довольно 2-3 минуты обжаривания с каждой стороны; для свинины - 3-4 минуты; для говядины - 4-5 минут.

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