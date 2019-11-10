Об этом говорится в результатах количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях Донбасса, проведенного с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и обнародованного в издании "Зеркало недели".

"Жители ОРДЛО определились с названием вооруженного конфликта в Украине. 76% "полностью согласны" и "скорее согласны" с тем, что война на Донбассе - это внутренний украинский конфликт (35,6% и 40,5% соответственно). "Скорее не согласны" с этим - 14,1%. Абсолютно несогласных набралось 9,3% ... 8,5% таки заподозрили неладное в неисчерпаемости милитаристских потенциалов ОРДЛО. 3,1% "полностью согласны" с тем, что войну на Донбассе начали Россия и местные пророссийские группировки, 6,4% с этим "скорее согласны". При этом с тем, что у истоков конфликта стояли пророссийские группировки и Москва, "скорее не согласны" (45,1%) и "совершенно не согласны" (44,9%)", - говорится в сообщении.

При этом 63,6% опрошенных считают, что восстановление Донбасса должно проводиться за счет Украины, говорится в исследовании. Еще 29,3% считают справедливым заставить восстанавливать Донбасс украинских олигархов. 18,5% - не хотят зависимости в этом вопросе ни от кого и рассчитывают на собственные силы. 17% готовы возложить это бремя на США. 16,5% считают справедливым восстанавливать Донбасс за счет Европы. Ровно 16% - за счет России. И только 13% возлагают расходы на восстановление разрушенного края на плечи всех вышеупомянутых.

Однако, по мнению жителей ОРДЛО, контролировать восстановление Донбасса должны власти непризнанных республик - 67% и Россия - 50,2% (в этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответов). Киеву доверили бы контролировать восстановление 24,9%, Евросоюзу - 8,1%, США - 2,4%.

Исследование проводилось с 7-го по 31 октября 2019 года. Опрошено 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые выехали с неподконтрольных территорий.

Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

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