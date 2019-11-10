В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает увеличение ответственности за загрязнение атмосферного воздуха, самовольное выжигание сухой растительности и другие аналогичные нарушения. Об этом сообщает издание buh.ligazakon, ссылаясь на зарегистрированный документ от 29.10.2019 г. № 2339. Издание отмечает, что сейчас за нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусматривается штраф для граждан от 85 до 255 грн, а для должностных лиц - от 255 до 850 грн. Законопроект № 2339 предлагает увеличить его до размеров от 1530 до 4590 грн и от 4590 до 15300 грн.

Административный штраф за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем предлагают установить на уровне от 4590 до 15300 грн для граждан (сейчас за это установлен штраф от 255 до 850 грн) и от 10710 до 18 360 грн для должностных лиц (сейчас этот штраф - от 595 грн до 1020 грн).

В свою очередь, штраф за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с природной растительностью или ее остатков и опавшей листвы на землях сельхозназначения, в полосах отвода автодорог и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях, на газонах в населенных пунктах предлагают увеличить для граждан до размеров от 3060 до 6120 грн, а для должностных лиц - от 15300 до 21420 грн.

Кроме того, в УК увеличат уголовную ответственность за загрязнение или другое изменение естественных свойств атмосферного воздуха вредными для жизни и здоровья людей или для окружающей среды веществами или отходами. Штраф за такое нарушение сейчас составляет от 1700 до 3400 грн, а депутаты предлагают установить его в размере от 30,6 тыс. до 61,2 тыс. грн.

Изменят и санкцию за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом.

Сейчас за это УК предусматривает штраф от 5100 до 8500 грн, а проект № 2339 предлагает увеличить его до размера от 91,8 тыс. до 153 тыс. грн.





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