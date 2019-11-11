Об этом он заявил сегодня в Люблине во время совместной с генконсулом онлайн-пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если в России есть факты нашего участия в боевых действиях (в Чечне - ред.), то пусть доказывают это. От себя могу сказать, что я не участвовал в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали туда как журналисты. Был пресс-центр "Свободный Кавказ", и те журналисты, которые приехали туда в то время, помнят наш лагерь УНСО, что были пресс-конференции, связывались с Грозным и сообщали, что происходит, как уничтожался город, как бомбились гражданские кварталы, как людей захватывали в фильтрационные лагеря. Россия тогда показала, какая она была жестокая со своими гражданами. Сейчас показывает, насколько она может быть жестока с гражданами Украины", - сказал Мазур.

Он добавил, что в Варшаву 9 ноября (в день задержания) ехал на совместную украинско-польскую конференцию.

Как сообщалось, работник Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека ветеран АТО Игорь Мазур был задержан 9 ноября в пункте пропуска "Дорогуск" в Польше на основании запроса России в Интерпол.

По информации Минветеранов, в Польшу он ехал по приглашению польского экс-вице-спикера.

10 ноября Мазура отпустили на поруки генерального консула Украины в Люблине, и на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генконсульстве Украины.

Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самооборона Майдана во время Революции достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015 года он стал офицером Вооруженных сил Украины - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в секторе «М». В ноябре 2016 года, после демобилизации, Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира Украинской националистической самообороны.

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