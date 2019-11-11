Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В большинстве западных, северных и центральных областей небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем ​​10-15°, в южной части 16-20° ", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 11 ноября ночью и утром небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 9-11°, днем ​​13-15°, на Киевщине температура ночью 7-12°; днем температура 10-15°.

В Украине 12-13 ноября без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, 13 ноября на западе кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°; 12 ноября на юге, 13 ноября в Украине, кроме востока, ночью 6-11°, днем ​​11-16°.

В столичном регионе 12-13 ноября также без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 12 ноября ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°; 13 ноября ночью 6-11°, днем ​​11-16°.

Согласно прогнозу на 14-15 ноября, в Украине сохранится сухая погода, лишь на Закарпатье, Львовщине, Волыни и Ивано-Франковской 14 ноября небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей и Закарпатье до 12°, днем ​​9-15°, на крайнем юге до 18°; на востоке страны и севере Левобережья ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

В столичном регионе 14 и 15 ноября осадки не прогнозируются. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°.

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