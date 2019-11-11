Берлінський мур: 30 років нема фізично, але все ще є у головах
11.11.2019 12:39
Берлінський мур: 30 років нема фізично, але все ще є у головах
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11.11.2019
Німеччина
Радіо Свобода
105
Метки: история, Германия, общество, Берлинская стена, Берлин, годовщина.
Берлінський мур: 30 років нема фізично, але все ще є у головах
Берлінський мур відокремлював Західний Берлін від східнонімецької держави НДР, яка перебувала в сфері впливу СРСР. Бетонна конструкція була споруджена в 1961 році. При спробах подолати її були вбиті сотні людей. 9 листопада 1989 року Берлінський мур, який розділяв Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччина майже 30 років, був проломлений. Ця подія стала символом падіння комуністичних режимів у Центральній і Східній Європі і возз’єднання не лише Німеччини, а й Європи.
Загалом у місті за тиждень пройшло понад 200 заходів, присвячених річниці. На фото – екскурсія для дітей біля музею Берлінського муру на Бернауер-штрассе