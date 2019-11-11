Об этом сказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, СИЗО Симферополя был одним из худших по условиям содержания в Украине.

«Я так понимаю, один изолятор в городе точно построят, с двумя блоками на 1000 и на 500 мест. Я не знаю, что мотивирует российские власти, которые аннексировали Крым. Возможно, они пытаются установить побольше объектов своей системы исполнения наказаний, правосудия. Безусловно положительную или отрицательную оценку в этой ситуации давать нельзя, поскольку, с одной стороны, речь идет об улучшении условий, с другой - это, вероятно, будет использоваться для увеличения количества задержанных», - отметил Павличенко.

По его мнению, строительство новых СИЗО на полуострове - это угроза для тех, кто сегодня на свободе, но понимает, что «противостояние оккупационному режиму в Крыму может привести к потере свободы».

В рамках российской федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)» планируется построить шесть изоляторов: два на Дальнем Востоке, по одному в арктической зоне и Северо-Кавказском федеральном округе и два в аннексированном Крыму.

Проблема переполнения СИЗО возникла в Крыму поле его российской аннексии. Единственный следственный изолятор расположен в Симферополе, и он переполнен, на что указывал генпрокурор России Юрий Чайка и руководство крымского ФСИН.

В 2018 году в Крыму разгорелся скандал. В отношении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова возбудили уголовное дело. Следком России обвинил чиновника в растрате 200 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Симферополе.

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