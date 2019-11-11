Що люди чекають у Донецьку та в Києві один від одного?
11.11.2019 13:34
11 ноября
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11.11.2019
21
Метки: политика, война, общество, Киев, Донбасс, опросы, реинтеграция.
11 ноября
Хто з ким, коли і на яких умовах може домовитися, щоб на Донбасі настав мир? Вивести російські війська, дати повний доступ міжнародним миротворцям на Донбас, обмін полоненими «всіх на всіх», особлива економічна зона - як це все має статися? Яким мир на сході України бачать прості українці по обидва боки лінії розмежування?