Осень – время, когда с прилавков рынков и магазинов пропадает обилие фруктов, и хурма в какой-то степени берет эстафету источника необходимых полезных веществ.

Почему обязательно стоит полюбить хурму и включить ее в свой рацион?

1. Хурма содержит витамины А и С, которые очень важны во время буйства вирусов и инфекций с наступлением холодов. Эти витамины также помогают снизить боль в горле и носоглотке.

2. Хурма – источник кальция, который важен как для формирования скелета у маленьких детей, так и для состояния волос, зубов и ногтей взрослого. Также рекомендуют есть хурму при беременности, чтобы костная ткань плода формировалась правильно.

3. В хурме много бета-каротина, который полезен для дыхательной системы человека. Он не дает развиваться пневмонии, значительно облегчает симптоматику при затяжном кашле и защищает легкие от вредного воздействия внешней среды. Бета-каротин полезен и при болезнях почек и мочеполовой системы, выводя токсины из организма и предупреждая воспаления. Каротин в хурме – известное средство для лечения отклонений зрения.

4. В хурме содержится много железа, а потому людям с железодефицитной анемией и склонности к ней следует обязательно обратить на хурму внимание. По этой же причине она показана беременным, так как анемия – частый спутник интересного положения.

5. Хурма помогает при различных расстройствах пищеварения и неприятных ощущений в области ЖКТ. Спазмы, колики, несварение, изжога – все это поможет нейтрализовать хурма.

6. Полезен этот фрукт и при депрессиях и других расстройствах нервной системы. Он снимает усталость, нормализует настроение и нейтрализует его неконтролируемые всплески.

7. Хурма способна нормализовать кровяное давление и снять сопутствующие симптомы – головокружение, головную боль и слабость. Хурма полезна для работы сердца и кровеносных сосудов.

8. Хурма отлично помогает при проблемах с кожей, таких как угревая сыпь, загрязненные и забитые поры, слишком сухая или слишком жирная кожа. Для этого помимо ее употребления внутрь, можно делать косметические маски, смешивая мякоть хурмы с яичным желтком. Наружное применение хурмы также эффективно при ранах и ожогах.

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