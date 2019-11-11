Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

"Именно сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства. Причина - выявление просроченной продукции на складах", - написала она.

Как отметила Варченко, по данным следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения.

По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривень, сообщила заместитель директора ГБР

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