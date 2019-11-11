11 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В РФ задержали пассажирский поезд Москва-Киев • ГБР проводит обыски в Госрезерве • Чем полезна хурма • Кризис в Боливии: президент Моралес подал в отставку • Россия построит в Крыму два СИЗО, чтобы посадить еще больше – правозащитник • Британская MI5 защищает телефоны депутатов от российских хакеров • Патрульные катера ВМС прошли испытания, экипажи готовили по стандартам НАТОвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: референдум, видеообращение, рынок земли, Зеленский. 11 ноября 40референдум, видеообращение, рынок земли, Зеленский. Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з приводу створення в Україні ринку землі. Він заявив, що стаття Конституції про те, що земля є об'єктом власності українського народу — насправді «один з найбільших обманів, який посіяли у свідомості громадян», тому що українці «насправді не є повноцінними власниками своєї землі», і держава не дала їм такої можливості. Фоторепортажи Популярные теги парады, Майдан, выборы, депутаты, культура, Порошенко, кошки, туризм, стихийные бедствия, автомобили, Верховная Рада, технологии, самолеты, зима, традиции, протесты, США, акции, Шахтер, Киев, природа, заводы, фотоподборки, столкновения, фотоконкурсы, ЗСУ, Донбасс, Сергей Смоленцев, Одесса, искусство, история, АТО, люди, суд, фотографы, футбол, милиция, солдат, Львів, корабли, ВМС, Саакашвили, Россия, катастрофы, #Євромайдан, мир, полиция, дети, женщины, общество, транспорт, Нацгвардия, беспорядки, выставки, ВСУ, тест-драйв, Львов, путешествия, митинги, вера, цирк, джаз, Карпаты, фотография, спорт, соревнования, политики, живопись, оккупация, аннексия Крыма, учения, Динамо, церковь, животные, политика, НАТО, марш, авиация, фестивали, пейзажи, бизнес, военная техника, архитектура, экология, досуг, война, праздники, уикенд, Александр Зубко, знаменитости, концерты, Дмитрий Дятлов, мода, музыка, Путин, фотопроект, город, дизайн, портрет, юмор Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис парады, Майдан, выборы, депутаты, культура, Порошенко, кошки, туризм, стихийные бедствия, автомобили, Верховная Рада, технологии, самолеты, зима, традиции, протесты, США, акции, Шахтер, Киев, природа, заводы, фотоподборки, столкновения, фотоконкурсы, ЗСУ, Донбасс, Сергей Смоленцев, Одесса, искусство, история, АТО, люди, суд, фотографы, футбол, милиция, солдат, Львів, корабли, ВМС, Саакашвили, Россия, катастрофы, #Євромайдан, мир, полиция, дети, женщины, общество, транспорт, Нацгвардия, беспорядки, выставки, ВСУ, тест-драйв, Львов, путешествия, митинги, вера, цирк, джаз, Карпаты, фотография, спорт, соревнования, политики, живопись, оккупация, аннексия Крыма, учения, Динамо, церковь, животные, политика, НАТО, марш, авиация, фестивали, пейзажи, бизнес, военная техника, архитектура, экология, досуг, война, праздники, уикенд, Александр Зубко, знаменитости, концерты, Дмитрий Дятлов, мода, музыка, Путин, фотопроект, город, дизайн, портрет, юморВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з приводу створення в Україні ринку землі. Він заявив, що стаття Конституції про те, що земля є об'єктом власності українського народу — насправді «один з найбільших обманів, який посіяли у свідомості громадян», тому що українці «насправді не є повноцінними власниками своєї землі», і держава не дала їм такої можливості. 11.11.2019



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