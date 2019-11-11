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Появились фото с места обстрела грузовика ВСУ
11.11.2019 16:04
Сепаратисты обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой близко села Новогнатовка.  

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В сети появились фотографиии с места обстрела украинских военных в зоне ООС 10 ноября,  в результате чего четверо человек получили ранения.

Как известно, постардавшие госпитализированы, по состоянию на сегодня угрозы их жизни нет.  “Их отвезли в лечебное учреждение“, - отметили в штабе ООС.

По информации Цензор.Нет, сепаратисты обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой близко села Новогнатовка. Всего было сделано два пуска ракет, поврежден грузовик.

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