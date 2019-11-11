В Киев прилетели российские комики, бывшие резиденты Comedy Club Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Их фотография появилась в сети.

Известно, что комики приглашены на шоу “Лига смеха”. Такую информацию рассказал ресторатор Александр Орлов, опубликовав фото в Instagram. Сергей Светлаков и Александр Незлобин прилетели в Киев по приглашению шоу "Лига смеха".

Юмор границ не имеет - отношения между странами налаживаются. Дальше - больше! Рад, что ребята зашли в гости, - подписал фото Орлов.

К слову, никто из комиков не афишировал свой визит в Украину. Между тем, Сергей Светлаков ранее отличился скандальным выпадом в сторону Украины, предложил отобрать у нас Крым. Сообщается, что было это в 2009 году в рамках шоу "Прожекторперисхилтон". После этого предложения Иван Ургант отметил, что “Крым и так наш”.

Напомним, коллега Светлакова попал в базу “Миротворца”. Российского комика Михаила Галустяна занесли в “Чистилище” сайта.





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