Глава комитета ВР по энергетике и ЖКХ, нардеп от “Слуги народа“ Андрей Герус рассказал о собственном увольнении с поста представителя президента. Об этом он сказал в комментарии Гордон.

По словам Геруса, у него нет разногласий с президентом Владимиром Зеленским, а увольнение связано со “сложностями совмещения нескольких должностей“. “Я знал об этом заранее – еще с прошлой недели, никакого сюрприза для меня тут нет. Более того, я сам инициировал эту отставку – месяц или полтора назад.

Потому что просто невозможно работать в Верховной Раде, возглавлять парламентский комитет и еще быть представителем президента в Кабмине“ - подчеркнул он. К примеру, заседания правительства и парламента часто проходят в одно и то же время. Переживать из-за этого увольнения мне нечего. Никаких разногласий с президентом у нас нет - отметил он.

“Просто мне сложно совмещать эти должности. Нужно же изучать материалы, работать и там, и там. Раньше я постоянно занимался вопросами, связанными с Кабмином, а вот после назначения на должность ни одного раза туда так и не попал“, – подчеркнул Герус.





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