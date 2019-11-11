Первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом заявил советник главы СНБО Сергей Сивохо, пишет 11 ноября УНИАН. "Идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, это - упрощение режима пересечения КПВВ. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это видимый глазами сразу результат, и это будет здорово. Это первый шаг", - сказал он. Перед этим он отметил, что во время последних визитов на Донбасс много общался и с переселенцами, с жителями подконтрольных и неподконтрольных территорий. "Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. КПВВ – это такая граница между мирами. Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще, - это моя мечта, чтоб страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории", - добавил он. "Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных к провозу, – это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар – мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?" – продолжил Сивохо. По его словам, вопросы безопасности, непременно, важны на линии разграничения на Донбассе. "Но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей. Это люди, которых мы уже практически теряем, туго «закручивая гайки» в некоторых процедурах", – отметил советник секретаря СНБО. Он напомнил, что основная масса людей, пересекающих линию разграничения, - это пожилые люди, которые больше всех страдают от процедур прохождения КПВВ. "Пенсионеров около 60%. Поэтому страшные цифры – 50 человек в 2018 году умерли, проходя эту процедуру, 34 – за первую половину этого года. Медпомощь не может добраться до человека с приступом, потому что все подъезды заблокированы машинами и очередями". "Я считаю, что, чем лучше мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучше условия мы будем для них создавать, тем выше мы поднимем реноме своей страны. Пусть люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся. Я считаю, что это один из самых главных вопросов быстрых шагов сейчас", – добавил Сивохо. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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