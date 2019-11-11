Что есть, чтобы победить хандру?

Углеводы

Наличие в рационе сложных углеводов положительно сказывается на настроении. Выпечка из цельнозерновой муки, коричневый рис, овощи – все это снижает уровень тревожности и нервозности. Ограничивая себя в углеводах, мы заставляем наш мозг снизить производство серотонина – гормона счастья и удовольствия.

Витамин D

Нехватка витамина D в течение продолжительного времени – зимы и весны – становится причиной депрессивных состояний. Этот витамин связан с производством гормонов, влияющих на настроение. Чтобы восполнить его, нужно есть жирную рыбу, грибы, апельсины и яйца.

Жидкость

Вода, зеленый чай, молоко помогут справиться с сезонной хандрой и упадком сил. Молоко оказывает успокаивающее действие, его можно пить перед сном. Вода и зеленый чай с лимонным соком придадут бодрости и тонизируют настроение.

Жиры и витамин B

Жиры также важны для выработки нужных гормонов. Важно, чтобы основная часть потребляемых жиров была растительного происхождения. Для их усвоения нужен витамин В, который содержится в авокадо, нуте, темном шоколаде и орехах. Эти продукты помогут зарядиться энергией и прогнать первые признаки хандры.

Ягоды и овощи

Ягоды и овощи являются источником антиоксидантов, которые предупреждают стресс, депрессию и тревожность. Антиоксиданты задерживают повреждение клеток мозга из-за химических реакций, вызываемых свободными радикалами. Лучшее средство от плохого настроения – виноград, зеленые овощи, листья.

Каротин

Каротин – соединение, придающее фруктам и овощам оранжево-красный цвет. Он насыщает организм витамином А, который помогает в борьбе с депрессиями. Основные источники каротина – морковь, помидоры и сладкий картофель.

Протеин

Белковые продукты отлично насыщают и повышают уровень серотонина в мозге. Для вегетарианцев также немало растительного белка в продуктах – бобовые, соя, чечевица. Белки служат не только профилактикой депрессии, но и предотвращают некоторые серьезные заболевания.

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