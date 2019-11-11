Об этом в понедельник, 11 ноября, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

"Я думаю, такая возможность есть", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что есть определенные подвижки, связанные с подписанием формулы Штайнмайера и отводом сил от линии соприкосновения, а также "в принципе согласован проект итогового документа". "Какие-то подвижки есть, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита", - подчеркнул Ушаков.

При этом помощник президента РФ опроверг сообщения о том, что встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября. "Могу сказать, что 24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита. Конкретика по датам вообще не обсуждалась", - сказал Ушаков.

По его словам, "никаких препятствий" для встречи лидеров в нормандском формате нет.

"Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новый позитивный результат, чтобы не заниматься исправлением тех или иных документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше", - пояснил Ушаков.

Он добавил, что подготовка к встрече идет серьезная и обстоятельная, ведутся активные переговоры как между лидерами в ходе телефонных разговоров, так и между их помощниками.

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