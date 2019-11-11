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|"Побил 25-летний рекорд": Джокер стал самым прибыльным кинокомиксом в истории
|11.11.2019 20:29
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Фильм Джокер продолжил бить рекорды и на этот раз, приблизившись к миллиардным сборам, он занял лидирующую позицию в списке самых прибыльных фильмов, снятых по мотивам комиксов. До этого рекордсменом в течение 25 лет была Маска с Джимом Керри в главной роли.
За шесть недель проката Джокер собрал 984,7 млн долларов при затратах на него в размере 62,5 млн. Таким образом, фильм окупился в 15,8 раз. Кроме этого, лента Тодда Филлипса стала самым кассовым фильмом всех времен с рейтингом R (18+).
ТОП-6 самых прибыльных кинокомиксов:
1. Джокер - $984,7 млн при бюджете в $62,5 млн (15,8 бюджета);
2. Маска - $351 млн при $23 млн (15,2 бюджета);
3. Черепашки-ниндзя (1990) - $200 млн при $13,5 миллиона (14,8 бюджета);
4. Дэдпул - $783 млн при $58 млн (13,5 бюджета);
5. Бэтмен (1989) - $411 млн при $35 млн(11,7 бюджета);
6. Веном - $854 млн при $90 млн (9,5 бюджета).