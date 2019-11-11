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Люстрация по-боливийски: мэра города облили краской и остригли
11.11.2019 20:47
Патрисию Арсе обвинили в убийстве двоих оппозиционеров и попытке сорвать протесты.

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В Боливии протестующие напали на мэра города Вито – Патрисию Арсе протащили по улице, облили красной краской и насильно постригли.
Женщину обвиняют в убийстве двух оппозиционеров и попытке сорвать антиправительственные протесты.

Ее поймали возле ратуши, а после попытки сбежать – поставили на колени, облили краской и дали на подпись заявление об отставке, снимая весь процесс боливийской "люстрации" на видео.

Протестующие издевались над Арсе несколько часов – только тогда полицейским удалось отбить чиновницу. Сама она все обвинения в свой адрес отрицает - отметили в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".
"Правда на моей стороне, и я не боюсь ее говорить. Я в свободной стране, и вы не заставите меня замолчать. Если хотите – убейте меня. Готова отдать жизнь за изменения в стране", – заявляет градоначальница Вито.

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