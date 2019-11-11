Но не все знают, как варить рис, чтобы он был рассыпчатым. Соблюдайте 5 простых правила, и каждая рисинка будет исполнять свою отдельную партию в едином вкусном блюде под названием — рис.

Свод "рисовых" правил повара иногда называют правилом "пяти пальцев" - как для того, чтобы рука нормально функционировала, нужны все 5 пальцев, так и для рассыпчатого риса необходимо соблюсти все эти 5 правил.

1. Забудьте о том, что рис нужно мыть

Сегодня в магазинах очень трудно встретить нешлифованный рис. То есть, прежде чем расфасовать, рис уже обработан – отшлифован и даже пропарен, а значит, в дополнительном мытье - не нуждается. Наоборот, если такой рис вымыть, то перед приготовлением его обязательно надо будет просушить, иначе он склеится.

2. Воды нужно 2,5 к 1

Воды должно быть чуть больше чем 2 стаканы на 1 стакан риса. Больше 2-х с половиной стаканов воды допускается в том случае, если вы любите разваренный рис. А если рис сразу плотно накрывать крышкой, то воды требуется от полутора до двух стаканов.

Точное количество воды вам придется определять опытным путем, ведь бывают разные сорта риса, да и жесткость воды везде разная, но всегда старайтесь придерживаться формулы 2:1.

3. Рис любит кипяток

Согласно третьему правилу рассыпчатого риса, крупу следует всыпать в крутой кипяток, когда вода уже забурлила.

Дальше варите рис на сильном огне первые 4-5 минут. После убавьте огонь на средний уровень и накройти кастрюлю крышкой. На огне средней мощности рис проварится еще 5 минут. После убавьте огонь до минимального и варите рис до готовности.

4. Не мешайте рис

С того самого момента, как рис оказался в кастрюле и почти до готовности рис не перемешивают. Когда от начала варки пройдет около 15 минут, посолите, очень острожно перемешайте рис, попробуйте его.

5. Время готовности — 15 минут

Если рис, который вы варите, нужен для добавления в другое блюдо, которое вы еще будете подвергать термообработке (например, для курицы с рисом), варите ваш рис не больше 15-ти минут.

Если, перемешав рис, вы нашли его вполне готовым, накройте кастрюлю крышкой и дайте рису дойти еще 15 минут.

Если же вам кажется, что рис еще недостаточно мягкий, а вода уже вся выкипела, долейте в него до ¼ стакана кипятка на 1 стакан риса.

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