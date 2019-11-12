Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"12 ноября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Карпатах 0-5° мороза, днем ​​8-13°, на юге страны ночью 6-11°, днем ​​13-18°", - отмечается в сообщении.

В Киеве во вторник облачно, но без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем ​​около 10°.

В Киевской области 12 ноября также облачно и без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°.

13-14 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь днем ​​13 ноября на Закарпатье, в течение суток 14 ноября кое-где в западных областях небольшой дождь. Ночью и утром в Украине кое-где туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, 13 ноября на западе, 14 ноября на юге страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях и на побережье морей до 11°, днем ​​10-15°, на юге 13 ноября и на западе до 18°; на востоке страны и севере Левобережья ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

В Киеве и столичном регионе 13-14 ноября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°.

15-16 ноября в Украине без осадков, лишь в западных областях 15 ноября кое-где небольшой дождь. Температура ночью 1-7°, на побережье морей до 11° тепла, на Левобережье кое-где 0-3° мороза; днем 7-13° тепла, в южной части и западных областях 10-16°, на крайнем юге страны и Закарпатье до 19°.

В Киеве и Киевской области 15-16 ноября без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

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