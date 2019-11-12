Такое мнение в интервью Укринформу высказал прежний посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Мне кажется, Украине следует больше работать над тем, чтобы быть готовой принимать людей. Сейчас Украина построена как страна-экспортер людей. Системы, нацеленной на то, чтобы в Украине кто-то приезжал и работал, вообще нет", - сказал Ващук.

По его убеждению, "эта проблема требует изменения отношения и понимания, что Украина должна стать привлекательной для предприимчивых людей со только мира". "Как страна иммигрантов, Канада исторически нацелена на создание программ, облегчающих доступ в страну и позволяющих развиваться в ней. В современном конкурентном мире Украине следует заняться тем же", - рассказал прежний посол.

Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014 по октябрь 2019 года. В ближайшее время ему на замену в Киев прибудет Лариса Галадза.

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