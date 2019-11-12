Об этом пишет духовный обозреватель, соучредитель проекта "Церквариум" Татьяна Деркач в своей колонке на РИСУ, комментируя дискуссию, которая возникла после публикации ее интервью с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.

"Итак, начнем с того, что господином министром не было сказано ничего такого, что бы выходило за рамки законодательного поля. Ничего! В отличие от заявлений его оппонентов, которые де-факто призывают не выполнять действующие законы, а за законопослушность господина министра даже требуют его отставки...", - пишет Деркач.

Как отмечает журналистка, закон о свободе совести и религиозных организациях "требует от религиозных организаций (религиозных объединений) указывать в своем названии структурную принадлежность к другой религиозной организации (объединению), руководящий центр которой расположен в стране-агрессоре". "Напоминание министра о необходимости выполнения этой нормы не его личная прихоть. Или меняйте закон (со всеми социальными последствиями), или признавайте, что открыто призываете к правонарушению", - добавила она.

По словам Деркач, чтобы "законодательно избежать выполнения предписаний закона о переименовании, УПЦ МП выпросила в уставе РПЦ выделить для себя целый раздел, где было написано, что руководящий центр ее расположен в Киеве. И вообще, в том же уставе РПЦ написано о полной самостоятельности и независимости УПЦ. Опять-таки, вынесем за скобки вопрос, а почему упоминание о "самостоятельной и независимой" УПЦ МП вписано в устав РПЦ".

Журналистка напоминает, что с целью избежания двусмысленностей, оценочных суждений и манипуляций, во исполнение переходных положений закона "специалистами Минкульта в январе 2019 года была подготовлена детальная религиоведческая экспертиза на основании изучения двух ключевых нормативных документов - Устава РПЦ и Устава об управлении УПЦ, которые, как известно, не могут противоречить принципам канонического подчинения и устройству внутри церкви. Так, против законности проведения и заключений этой экспертизы поданы судебные иски. Но ведь слова из песни не выкинешь. Религиоведческая экспертиза почему-то оказалась виновна в том, что просто напомнила всем положения уставов обеих церквей. Позволю себе немного официоза и цитат ради тех, кто не разбирается в украинских каноническо-законодательных хитросплетениях и чьим сознанием могут успешно манипулировать заинтересованные лица".

Деркач отмечает, что Устав об управлении УПЦ четко указывает на вхождение УПЦ в состав РПЦ:

"Украинская православная церковь является самоуправляемой частью Русской (Российской) православной церкви" (п. 5 разд. I);

В Украинской православной церкви высшая власть принадлежит Собору УПЦ, к обязанностям которого, в частности, относятся:

• сохранение канонического единства Украинской православной церкви, а также ее канонического единства с Русской (Российской) православной церковью и со всеми поместными православными церквами;

• надзор за воплощением в жизнь решений поместных соборов Русской (Российской) православной церкви (пп. б-в п. 6 разд. II).

Собор епископов УПЦ, который имеет всю полноту власти, действует на основании священных канонов церкви, постановлений поместных и архиерейских соборов Русской (Российской) православной церкви, а также соборов Украинской православной церкви (п. 5 разд. ІІІ)".

"Глава УПЦ, митрополит, избирается пожизненно епископатом Украинской православной церкви и благословляется святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Митрополит Киевский и всея Украины является постоянным членом священного Синода Русской (Российской) православной церкви - руководящего органа этого религиозного объединения (п.1 разд .V)".

Деркач отмечает, что на вхождение УПЦ Московского патриархата в состав РПЦ "указывает Устав РПЦ в разделе Х. Там определены права УПЦ в составе РПЦ, а также ограничения ее "самостоятельных" прав:

- статус УПЦ - какая-то непонятная "самоуправляемая церковь с правами широкой автономии" (а не автокефалии, которая в православной традиции является синонимом реальной независимости);

- устав УПЦ утверждает предстоятель УПЦ и одобряет Патриарх московский и всея Руси;

- предстоятеля УПЦ благословляет Патриарх Московский и всея Руси;

- имя предстоятеля УПЦ упоминается лишь после имени Патриарха Московского и всея Руси (это четкий и недвусмысленный знак канонической подчиненности);

- решение о создании епархий и определение ее территориальных границ утверждается архиерейским собором РПЦ;

- архиереи УПЦ являются членами поместного и архиерейского соборов РПЦ и принимают участвуют в их работе и в заседаниях Священного Синода РПЦ;

- решения поместного и архиерейского соборов РПЦ являются обязательными для УПЦ;

- суд архиерейского собора РПЦ является церковным судом высшей инстанции для УПЦ".

"Отдельные соборы, синод и церковный суд в УПЦ МП - это прекрасно, но они не являются органами высшей инстанции для этой церкви. Это как в субъектах Российской Федерации: законодательная дума Хабаровского края является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта России. Но это не означает его полной независимости от Кремля. Все эти аргументы находят полное подтверждение на официальном сайте РПЦ", - отмечает журналистка.

Как сообщал Укринформ, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью РИСУ заявил, что было бы честно, если бы религиозные организации в своем названии указывали, к какому религиозному центру принадлежат.

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 20 декабря 2018 года приняла в целом закон, обязующий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

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