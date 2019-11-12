Об этом сообщает сайт главы правительства ФРГ.

"В центре разговора была подготовка встречи на высшем уровне в нормандском формате в отношении восточной Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны также коснулись состояния переговоров относительно будущего газового транзита через территорию Украины.

На сайте Кремля в свою очередь сообщают об "обстоятельном обсуждении" вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности с учетом подписанной в Контактной группе "формулы Штайнмайера", а также разведения вооруженных сил и средств на "пилотных" участках в районе населенных пунктов деревня Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское.

Президент России и канцлер Германии, говорится на сайте, отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мероприятий" 2015 года. А также необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины, отмечается в сообщении Кремля.

Также в Кремле подчеркнули, что стороны обсудили подготовку "возможного саммита" в нормандском формате.

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