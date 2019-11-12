Деловые Сводки
|Социологи выяснили, чего больше всего бояться россияне
|12.11.2019 12:44
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Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, доля россиян, обеспокоенных снижением дохода составляет 63%, неравенством между людьми недовольны 68%.
Беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти, пугают 39% населения России.
Наименьшую обеспокоенность у россиян вызывает возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%).
Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1800 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.