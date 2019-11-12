 Социологи выяснили, чего больше всего бояться россияне - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Социологи выяснили, чего больше всего бояться россияне
12.11.2019 12:44
Больше только граждане России боятся социальной несправедливости и снижения доходов, а меньше только они боятся обострения международных конфликтов.

medved_rus_500_2

Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, доля россиян, обеспокоенных снижением дохода составляет 63%, неравенством между людьми недовольны 68%.

Беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти, пугают 39% населения России.

Наименьшую обеспокоенность у россиян вызывает возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%).

Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1800 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->