Об этом говорится в исследовании, проведенном социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.

"Оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, только к троим людям из тех, чьи имена были представлены в опроснике, доверие выражается чаще, чем недоверие: В. Зеленский (ему доверяют 68% опрошенных, не доверяют - 24%), Д . Разумков (соответственно 52% и 31%) и А. Сенцов (соответственно 36% и 29%) ", - говорится в исследовании.

Согласно исследованию, значительная часть респондентов выражают доверие лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку (37%) и премьер-министру Алексею Гончаруку (34%), но относительно первого из них число тех, кто ему не доверяет (48%) превышает число тех, кто доверяет, а в отношении второго - доля тех, кто не доверяет (36,5%), статистически незначительно отличается от доли тех, кто доверяет.

В то же время недоверие чаще высказывается экс-президенту Петру Порошенко (79%), пророссийскому политику Виктору Медведчуку (75%), лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (70%), главе МВД Арсену Авакову (69%), сопредседателю парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко (68%).

Среди государственных и общественных институтов чаще только доверие выражается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 70% опрошенных), волонтерским организациям (70%), Президенту Украины (68%), церкви (65%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), добровольческим батальонам (62%), Национальной гвардии Украины (58%), Государственной пограничной службе (57,5%), СМИ Украины (54%), общественным организациям (51%).

Недоверие чаще высказывается СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе в целом (73%), государственному аппарату (чиновникам) (68,5%), местным судам (68%), политическим партиям (66%), коммерческим банкам (66%), прокуратуре (63%), Верховному суду (62%), Конституционному суду Украины (58%), антикоррупционному суду (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (56%), национальному агентству по предупреждению коррупции (56%), национальному банку Украины (52%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Национальному банку Украины (52%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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