12 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Украинцы больше только доверяют Зеленскому, Разумкову и Сенцову • Дубилет - о госслужбе: Надо все упростить, а что осталось, - перевести в "цифру" • Меркель поговорила с Путиным: версии от Берлина и Москвы • Социологи выяснили, чего больше только бояться россияне • УПЦ МП нарушает закон, не указывая в названии принадлежность к стране-агрессору - эксперт • Экс-посол Канады советует Украине готовиться к приему иммигрантов • 43% украинцев считают нынешнюю власть лучше предыдущейвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: тарифы, коммунальные услуги, субсидии, коммуналка. 12 ноября 51тарифы, коммунальные услуги, субсидии, коммуналка. Уряд перед опалювальним сезоном змінив порядок надання субсидій в цьому сезоні і розмір мінімальної оплати в наступному. З одного боку Кабмін збільшив допомогу на оплату комунальних послуг будинкам сімейного типу та літнім подружжям, які живуть нарізно в сільській місцевості, з іншого – вже з травня 2020 розмір обов’язкового платежу зросте з 15% до 20%. Чому нові правила дозволяють зловживати недобросовісним субсидіантам? Наскільки зростуть платіжки за комунальні послуги з травня 2020 року? Та чому уряд вирішив, що українці мають платити на 5% більше? Фоторепортажи Популярные теги церковь, зима, стихийные бедствия, кошки, Россия, юмор, музыка, досуг, митинги, катастрофы, фотоконкурсы, Порошенко, город, экология, самолеты, Карпаты, бизнес, Динамо, Донбасс, столкновения, акции, протесты, фотографы, Шахтер, фотография, праздники, заводы, оккупация, фотоподборки, вера, ЗСУ, учения, авиация, транспорт, политика, Александр Зубко, пейзажи, Львів, ВСУ, спорт, Майдан, концерты, мир, НАТО, ВМС, Сергей Смоленцев, джаз, женщины, корабли, милиция, Путин, туризм, фотопроект, солдат, цирк, живопись, выборы, общество, Дмитрий Дятлов, политики, Нацгвардия, дизайн, история, традиции, архитектура, фестивали, культура, технологии, искусство, #Євромайдан, полиция, суд, марш, Одесса, футбол, тест-драйв, парады, Киев, аннексия Крыма, Саакашвили, война, дети, депутаты, соревнования, военная техника, уикенд, путешествия, портрет, выставки, Львов, АТО, природа, животные, люди, Верховная Рада, автомобили, знаменитости, беспорядки, США, мода Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис церковь, зима, стихийные бедствия, кошки, Россия, юмор, музыка, досуг, митинги, катастрофы, фотоконкурсы, Порошенко, город, экология, самолеты, Карпаты, бизнес, Динамо, Донбасс, столкновения, акции, протесты, фотографы, Шахтер, фотография, праздники, заводы, оккупация, фотоподборки, вера, ЗСУ, учения, авиация, транспорт, политика, Александр Зубко, пейзажи, Львів, ВСУ, спорт, Майдан, концерты, мир, НАТО, ВМС, Сергей Смоленцев, джаз, женщины, корабли, милиция, Путин, туризм, фотопроект, солдат, цирк, живопись, выборы, общество, Дмитрий Дятлов, политики, Нацгвардия, дизайн, история, традиции, архитектура, фестивали, культура, технологии, искусство, #Євромайдан, полиция, суд, марш, Одесса, футбол, тест-драйв, парады, Киев, аннексия Крыма, Саакашвили, война, дети, депутаты, соревнования, военная техника, уикенд, путешествия, портрет, выставки, Львов, АТО, природа, животные, люди, Верховная Рада, автомобили, знаменитости, беспорядки, США, модаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Уряд перед опалювальним сезоном змінив порядок надання субсидій в цьому сезоні і розмір мінімальної оплати в наступному. З одного боку Кабмін збільшив допомогу на оплату комунальних послуг будинкам сімейного типу та літнім подружжям, які живуть нарізно в сільській місцевості, з іншого – вже з травня 2020 розмір обов’язкового платежу зросте з 15% до 20%. Чому нові правила дозволяють зловживати недобросовісним субсидіантам? Наскільки зростуть платіжки за комунальні послуги з травня 2020 року? Та чому уряд вирішив, що українці мають платити на 5% більше? 12.11.2019



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