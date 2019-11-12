Чем порадовать детей и или встретить гостей?

Апельсиновый манник

Возьми 200 грамм манки, 200 мл апельсинового сока, 200 грамм муки, 200 грамм сахара, 100 грамм растительного масла, чайную ложку натертой апельсиновой цедры, чайную ложку соды.

Включи прогреваться духовку. Натри апельсиновую цедру. В миске смешай апельсиновый сок и манку, перемешай. Добавь сахар и растительное масло, вымешай до однородности. Добавь цедру и оставь тесто набухать на полчаса. Затем добавь соду, просей муку и всыпай маленькими порциями, помешивая. Смажь форму маслом, присыпь мукой или панировочными сухарями, влей тесто. Выпекай пирог при 180 градусах в течение 40 минут.

Морковный торт

Тебе понадобится 150 грамм муки, 8 столовых ложек растительного масла, стакан сахара, стакан фруктового сока, 150 грамм грецких орехов, 150 грамм моркови, чайная ложка разрыхлителя, ваниль по вкусу, щепотка соли.

Смешай сахар с маслом, добавь сок. Орехи подсуши в духовке, перемели их блендером, морковь натри на мелкой терке. Немного орехов отложи для украшения, остальные всыпь в смесь. Отдельно смешай муку, разрыхлитель и ваниль, добавь к смеси и тщательно вымешай. В конце добавь морковь и перемешай. Вылей тесто в форму и выпекай при 200 градусах в течение 30-40 минут. Торт можно разрезать пополам и смазать фруктовым пюре. Можно присыпать орехами или сахарной пудрой.

Ленивый яблочный штрудель

Возьми 3 листа тонкого лаваша, 4 яблока, 100 грамм изюма, 100 грамм сахара, 50-100 мл растительного масла.

Промой изюм и залей кипятком, через 15 минут слей воду. Яблоки очисти от семян и натри на крупной терке, смешай с изюмом. Листы лаваша смажь маслом и посыпь сахаром, распредели по всему листу начинку и сверни в рулеты. Духовку нагрей до 180 градусов. Выложи рулеты на смазанным маслом противень, верхушку также смажь маслом и присыпь сахаром. Поджариваются штрудели в течение 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Шоколадный торт

Понадобится полтора стакана муки, 4 столовые ложки какао, 200 грамм сахара, чайная ложка растворимого кофе, 50 мл растительного масла, 200 мл воды, чайная ложка соды, чайная ложка уксуса, щепотка соли и ванилин по вкусу.

Смешай муку, какао, соль, ванилин. В другой посуде смешай воду, масло, кофе и сахар. Мешай обе смеси, добавь соду, гашеную уксусом, вымешай тесто. Смажь форму для выпечки маслом, присыпь мукой. Вылей жидкое тесто в форму и выпекай при 180 градусах в течение 45 минут. Когда пирог остыл, вынь его из формы. Торт можно разрезать и смазать кремом, а можно присыпать пудрой или полить растопленным шоколадом и подавать к столу.

Банановый пирог

Возьми стакан кукурузной крупы, стакан пшеничной, полстакана растительного масла, полчайной ложки соды, щепотку соли, ванильный сахар, полстакана обычного сахара, 2 банана, стакан любого фруктового сока.

Разогрей духовку до 200 градусов. Бананы пюрируй блендером, смешай их с содой, солью, сахаром, кукурузной крупой и мукой. Влей растительное масло и сок, перемешай. Оставь тесто на полчаса, чтобы набухла крупа. Смажь форму растительным маслом, присыпь мукой и влей тесто в форму. Выпекай пирог до появления золотистой корочки.

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