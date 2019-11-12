Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Самолеты "Антонова" давно доказали свою эффективность эксплуатации по всему миру, вместе с этим наши конструкторы предлагают новые решения и новую технику в ответ на вызовы современности. Этот договор стал логическим продолжением эксплуатации "Ан" в Перу, ведь новый Ан-178 заменит на службе полиции Ан-32Б", – цитирует гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса пресс-служба.

По его словам, эти договоренности станут началом большого военно-технического сотрудничества между странами.

Как сообщается, Украина взяла участие в открытом тендере, где конкурировала с продукцией Италии и Испании. По словам президента ГП "Антонов" Александра Донца, для заказчика решающим фактором при выборе самолета стала многофункциональность Ан-178, то есть его способность решать разнообразные задачи, в том числе по перевозке грузов, контейнеров, личного состава, десантирование, применение в поисково-спасательных операциях. К тому же, самолеты "Антонов" известны в мире своей неприхотливостью к условиям эксплуатации. Они могут работать в различных погодных, климатических условиях, базироваться на различных аэродромах, в том числе на высокогорных, что важно для перуанского заказчика.

Ан-178 – средний транспортный самолет, предназначен для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, транспортировки материальных средств, почты и других грузов "в навал" или в стандартной таре и грузов на поддонах общей грузоподъемностью до 18 т. В условиях чрезвычайных ситуаций Ан-178 может использоваться для эвакуации населения из зоны стихийного бедствия, транспортировки раненых на стандартных носилках, десантирования спасательных команд.

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