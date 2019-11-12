12 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Антонов поставит самолет для полиции Перу • Постная сладкая выпечка: лучшие рецепты • Украинцы больше только доверяют Зеленскому, Разумкову и Сенцову • Дубилет - о госслужбе: Надо все упростить, а что осталось, - перевести в "цифру" • Меркель поговорила с Путиным: версии от Берлина и Москвы • Социологи выяснили, чего больше только бояться россияне • УПЦ МП нарушает закон, не указывая в названии принадлежность к стране-агрессору - экспертвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Польша, Россия, УНА-УНСО, Чечня, задержания, Интерпол, Мазур. 12 ноября 12Польша, Россия, УНА-УНСО, Чечня, задержания, Интерпол, Мазур. Один із лідерів «УНА-УНСО», активіст та ветеран Ігор «Тополя» Мазур був затриманий у Польщі. На запит Росії «Інтерпол» оголосив його у міжнародний розшук. У чому саме звинувачують українця та коли чекати повернення Ігоря Мазура до України? Фоторепортажи Популярные теги милиция, парады, Майдан, митинги, мир, военная техника, бизнес, беспорядки, фотографы, музыка, фотопроект, полиция, солдат, Карпаты, общество, фотография, путешествия, дизайн, авиация, экология, учения, туризм, катастрофы, выставки, Львов, природа, автомобили, технологии, футбол, фестивали, портрет, Нацгвардия, мода, юмор, соревнования, депутаты, Верховная Рада, протесты, цирк, политики, фотоподборки, самолеты, город, досуг, выборы, Россия, ВСУ, НАТО, политика, история, война, искусство, Львів, США, женщины, транспорт, джаз, Киев, Порошенко, традиции, Донбасс, Сергей Смоленцев, Александр Зубко, Шахтер, знаменитости, #Євромайдан, Одесса, архитектура, люди, марш, зима, стихийные бедствия, животные, корабли, уикенд, праздники, оккупация, кошки, акции, ВМС, столкновения, тест-драйв, дети, ЗСУ, живопись, Путин, аннексия Крыма, церковь, Динамо, Саакашвили, фотоконкурсы, пейзажи, заводы, суд, концерты, спорт, Дмитрий Дятлов, культура, вера, АТО Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис милиция, парады, Майдан, митинги, мир, военная техника, бизнес, беспорядки, фотографы, музыка, фотопроект, полиция, солдат, Карпаты, общество, фотография, путешествия, дизайн, авиация, экология, учения, туризм, катастрофы, выставки, Львов, природа, автомобили, технологии, футбол, фестивали, портрет, Нацгвардия, мода, юмор, соревнования, депутаты, Верховная Рада, протесты, цирк, политики, фотоподборки, самолеты, город, досуг, выборы, Россия, ВСУ, НАТО, политика, история, война, искусство, Львів, США, женщины, транспорт, джаз, Киев, Порошенко, традиции, Донбасс, Сергей Смоленцев, Александр Зубко, Шахтер, знаменитости, #Євромайдан, Одесса, архитектура, люди, марш, зима, стихийные бедствия, животные, корабли, уикенд, праздники, оккупация, кошки, акции, ВМС, столкновения, тест-драйв, дети, ЗСУ, живопись, Путин, аннексия Крыма, церковь, Динамо, Саакашвили, фотоконкурсы, пейзажи, заводы, суд, концерты, спорт, Дмитрий Дятлов, культура, вера, АТОВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Один із лідерів «УНА-УНСО», активіст та ветеран Ігор «Тополя» Мазур був затриманий у Польщі. На запит Росії «Інтерпол» оголосив його у міжнародний розшук. У чому саме звинувачують українця та коли чекати повернення Ігоря Мазура до України? 12.11.2019



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