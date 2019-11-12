Разведение сил у Петровского и Богдановки RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Антонов поставит самолет для полиции Перу • Постная сладкая выпечка: лучшие рецепты • Украинцы больше только доверяют Зеленскому, Разумкову и Сенцову • Дубилет - о госслужбе: Надо все упростить, а что осталось, - перевести в "цифру" • Меркель поговорила с Путиным: версии от Берлина и Москвы • Социологи выяснили, чего больше только бояться россияне • УПЦ МП нарушает закон, не указывая в названии принадлежность к стране-агрессору - экспертвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, Донбасс, ООС, разведение сил, Петровское. Разведение сил у Петровского и Богдановки 130война, Донбасс, ООС, разведение сил, Петровское. 9 ноября началось разведение сил и средств на участке № 3 линии соприкосновения на Донбассе - в Петровском и Богдановке. Информацию о начале разведения сил подтвердили в ОБСЕ. Боевики «ДНР» заявили, что полностью покинули район разведения сил в Петровском по состоянию на 15:00 9 ноября. 11 ноября в пресс-центре ООС объявили о завершении практической фазы разведения сил на участке № 3. Фоторепортажи Популярные теги религия, бизнес, культура, политика, митинги, Россия, марш, суд, город, история, искусство, животные, Шахтер, авиация, музыка, Нацгвардия, полиция, Порошенко, Киев, стихийные бедствия, зима, учения, кошки, НАТО, столкновения, люди, выборы, Дмитрий Дятлов, туризм, военная техника, акции, дизайн, депутаты, дети, мир, протесты, Львів, заводы, путешествия, ЗСУ, природа, фотоконкурсы, Сергей Смоленцев, экология, транспорт, спорт, солдат, архитектура, пейзажи, традиции, Александр Зубко, АТО, мода, Майдан, #Євромайдан, женщины, Путин, выставки, живопись, знаменитости, Одесса, самолеты, Верховная Рада, концерты, аннексия Крыма, Саакашвили, Динамо, уикенд, фотопроект, политики, церковь, юмор, портрет, Карпаты, фотоподборки, праздники, США, Львов, фотография, катастрофы, ВСУ, цирк, милиция, беспорядки, общество, досуг, тест-драйв, парады, джаз, соревнования, оккупация, война, технологии, автомобили, футбол, фотографы, Донбасс, корабли, ВМС, фестивали Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис религия, бизнес, культура, политика, митинги, Россия, марш, суд, город, история, искусство, животные, Шахтер, авиация, музыка, Нацгвардия, полиция, Порошенко, Киев, стихийные бедствия, зима, учения, кошки, НАТО, столкновения, люди, выборы, Дмитрий Дятлов, туризм, военная техника, акции, дизайн, депутаты, дети, мир, протесты, Львів, заводы, путешествия, ЗСУ, природа, фотоконкурсы, Сергей Смоленцев, экология, транспорт, спорт, солдат, архитектура, пейзажи, традиции, Александр Зубко, АТО, мода, Майдан, #Євромайдан, женщины, Путин, выставки, живопись, знаменитости, Одесса, самолеты, Верховная Рада, концерты, аннексия Крыма, Саакашвили, Динамо, уикенд, фотопроект, политики, церковь, юмор, портрет, Карпаты, фотоподборки, праздники, США, Львов, фотография, катастрофы, ВСУ, цирк, милиция, беспорядки, общество, досуг, тест-драйв, парады, джаз, соревнования, оккупация, война, технологии, автомобили, футбол, фотографы, Донбасс, корабли, ВМС, фестивалиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи УНІАН, Reuters Донбасс, Украина 12.11.2019



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