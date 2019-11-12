Разведение сил у Петровского и Богдановки
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12.11.2019
Донбасс, Украина
УНІАН, Reuters
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Метки: война, Донбасс, ООС, разведение сил, Петровское.
Разведение сил у Петровского и Богдановки
9 ноября началось разведение сил и средств на участке № 3 линии соприкосновения на Донбассе - в Петровском и Богдановке. Информацию о начале разведения сил подтвердили в ОБСЕ. Боевики «ДНР» заявили, что полностью покинули район разведения сил в Петровском по состоянию на 15:00 9 ноября. 11 ноября в пресс-центре ООС объявили о завершении практической фазы разведения сил на участке № 3.