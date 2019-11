По меньшей мере 50 ракет были выпущены палестинцами из сектора Газа по территории Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в Twitter во вторник, 12 ноября.

"Порядка 50 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю по состоянию на 09:10 сегодня утром. Система ПВО Железный купол перехватила порядка 20 из них", – говорится в сообщении.

Утром во вторник сирены воздушной тревоги несколько раз срабатывали в Тель-Авиве, его городах-спутниках Ришон-Леционе, Бат-Яме и Холоне, а также крупных городах Ашдод и Ашкелон на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах страны.

По информации израильского государственного радио Kan, одна из многих запущенных из Газы ракет попала во вторник в жилой дом на юге страны. Информации о жертвах не поступало, зданию причинен убыток.

"WATCH: Israel's Iron Dome in action as it intercepts rockets above central Israel".

"Approx. 20 out of the 50 rockets fired by Islamic Jihad from #Gaza at Israeli civilians have been intercepted. pic.twitter.com/qy8uBMc4dL"

" — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019"

Ранее стало известно, что в ночь на 12 ноября Израиль нанес удар по командиру палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. Он был ликвидирован. Также погибла женщина, которая находилась с ним в одном доме.





