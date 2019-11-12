"В соответствии с нововведениями, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме этого, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Отныне спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.п.) нужно перевозить только в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

По новым правилам, пассажиры метро должны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье. Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.

Решение поддержали 62 депутата Киевсовета.

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