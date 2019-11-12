Какие продукты следует сразу выкинуть, если срок годности закончился уже сегодня?

1. Курица

Любое мясо, а особенно курицу, следует готовить сразу после покупки. Желательно не покупать замороженный продукт, а охлажденное свежее мясо. Хранится курица в холодильнике при температуре от 0 до +4 градусов в течение 3 дней, не более. Замороженная в морозилке курица хранится и полгода, но после разморозки ее следует немедленно приготовить. Просроченное мясо птицы может привести к тяжелому пищевому отравлению.

2. Фарш

Фарш рекомендовано использовать сразу же и покупать его столько, чтобы хватило на одно блюдо. В крайнем случае фарш может храниться 12 часов в холодильнике при +4 градусах, но не более. Рыбный фарш хранится и того меньше – только 6 часов. Заморозить фарш можно на срок не более 3 месяцев, а размороженный продукт приготовить сразу.

3. Яйца

Яйца имеют на упаковке информацию о дате и времени – именно от этого следует отсчитывать срок: 3-4 недели при температуре +2 градуса. Дольше этого срока их употреблять категорически запрещено! Не закупай яйца впрок: дефицита на куриные яйца в нашей стране нет!

4. Мясная нарезка

Готовые мясные и колбасные изделия больше всех подвергаются стремительному размножению бактерий, и употреблять их после того, как истек срок годности, строго запрещено. Открытая упаковка с нарезкой хранится в холодильнике не дольше 5 дней.

5. Мягкие сыры

Мягкие сыры из-за свой рыхлой структуры быстро пропускают внутрь плесень и бактерии. Хранятся они недолго – 2 недели в холодильнике при температуре 6-8 градусов. Верные признаки пропавшего сыра – липкость и неприятный запах.

6. Креветки

Креветки и любые другие моллюски более всех подвержены атаке и размножению бактерий. Свежие креветки хранятся в холодильнике не более 3 дней, а замороженные – не более 2 месяцев.

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