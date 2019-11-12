Об этом со ссылкой на представительство МВФ в Украине сообщает Укринформ во вторник, 12 ноября.

"Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019 г., для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться Международным валютным фондом", - заявил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВФ отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов.

Премьер-министр Алексей Гончарук эту информацию отверг. По его словам переговоры идут в обычном режиме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира