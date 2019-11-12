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- Гончаренко VS Соловьев: СБУ открыло дело против российского ведущего
|Гончаренко VS Соловьев: СБУ открыло дело против российского ведущего
|12.11.2019 20:26
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Нардеп от партии ЕС Алексей Гончаренко заявил о том, что СБУ открыло уголовное производство против известного российского телеведущего Владимира Соловьева. Последний уже успел прокомментировать данное решение.
Гончаренко опубликовал ответ СБУ, в котором говорится, что обращение нардепа принято к сведению, а против Соловьева открыто дело. Производство будет проведено по частям 1, 2 и 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса.
“Хорошие новости! Рано или поздно этот грязный “рупор Кремля“ ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ“, - отметил Гончаренко
Владимир Соловьев в комментарии РБК рассказал, что не понимает причин преследования.
“Я не понимаю [почему завели два уголовных дела]. Я даже не понимаю, зачем им нужно какое-то основание. Я думаю, им довольно того, что я еврей и антифашист. Поэтому для этих людей, для которых кумиром являются Бандера и Шухевич, я думаю, этого вполне достаточно“, - отметил он