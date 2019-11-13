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Киев проведет “перепись” устаревшего жилья
13.11.2019 08:51
На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы.

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Об этом сообщает сайт Киевсовета.

"По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится свыше 3 тысяч домов, относящихся к так называемому "устаревшему жилому фонду", - говорится в сообщении.

В то же время, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов.

"Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно истек", - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая.

Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должен провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.

Решение поддержали 83 депутата Киевсовета.

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