Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Собственник помещения в доме на ул. Софиевской, 1/2, который ранее возвел незаконную надстройку, впоследствии демонтированную городскими службами, должен восстановить конструкцию крыши за свой счет. Впрочем, 11 ноября появилась информация о том, что хозяин возобновил строительство надстройки", - говорится в сообщении.

Поскольку специалистами Шевченковской РГА велась постоянная фотофиксация, инспекторы сразу остановили возведение стен надстройки, которые, по словам владельца, якобые понадобились, чтобы поднять балку потолка на необходимый уровень. Строительные материалы, обнаруженные во дворе дома, в настоящее время находятся под контролем служб района.

«С адвокатами владельцев договорились: до встречи владельца помещения и главы Шевченковской РГА не осуществлять никаких работ. На встрече должны были согласовать и письменно зафиксировать договоренности, график и порядок работ по восстановлению конструкции крыши. По неизвестным причинам строители начали осуществлять подъем материалов на крышу. Как только это стало известно, председатель Шевченковской РГА за 30 минут организовал вывоз строительных материалов со двора на хранение. Мы рассчитываем на встречу с владельцами как можно быстрее», - рассказал советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

В случае выявления нарушений и проведения работ по строительству незаконной надстройки, а не восстановления конструкции крыши, город будет готовить соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Как сообщалось, в октябре хозяин помещения на ул. Софиевской, 1/2 нарушил целостность крыши и пытался, не имея никаких разрешений, возвести надстройку. Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о демонтаже надстройки и разобрала ее.

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