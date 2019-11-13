Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро расследований в Facebook.

"Следствие установило, что к реализации схемы по завладению 1,2 млрд гривень стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 человек. Восьми из них уже сообщили о подозрении. Что касается ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца "ВиЭйБи банка", которые сейчас находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении сообщения о подозрении в предусмотренный УПК Украины в таких случаях способ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении восьми бывшим и действующим сотрудникам Нацбанка по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита для ПАО "ВиЭйБи Банк".

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Среди подозреваемых - прежний первый заместитель председателя НБУ, прежний директор Генерального департамента банковского надзора; прежний исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка Украины по г. Киеву и Киевской области, бывшие должностные лица ПАО "ВиЭйБи Банк" - председатель наблюдательного совета, заместитель председателя правления банка и трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО "ВиЭйБи Банк".

По сообщениям СМИ, в деле фигурирует председатель правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук. До 2015 года он занимал должность заместителя председателя Нацбанка.

В НАБУ сообщили, что в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк", отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение.

При этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже во время досудебного следствия экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривень, вопреки 1,8 млрд гривень, заявленных "ВиЭйБи Банком".

Как следствие, служащими НБУ "ВиЭйБи Банку" были предоставлены 1,2 млрд гривень стабилизационного кредита.

В НАБУ указывают, что ранее указанное банковское учреждение уже получало от Нацбанка 3 млрд гривень кредита, которые не вернули.

А в ноябре 2014 года и вовсе "ВиЭйБи Банк" был признан неплатежеспособным.

Стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривень, полученный от НБУ сроком на два года, до сих пор не вернули.

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