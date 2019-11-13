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|В госбюджете на "школьные путешествия" заложили полмиллиарда — Гончарук
|13.11.2019 13:30
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Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.
"Уже в следующем году 100 тысяч украинских школьников смогут путешествовать по Украине, глубже изучать культуру и особенности своей страны за счет государства. Каждая пятая украинская школа в рамках учебной программы будет отправлять своих учеников в путешествие по Украине", - написал он.
Гончарук отметил, что сейчас школьники пользуются лишь отдельными льготами, программа же дает возможность путешествовать совершенно бесплатно.
По его словам, к программе будут привлекаться дети из временно оккупированных территорий Украины, чтобы открыть для них все уголки страны.