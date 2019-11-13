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|Вятрович станет депутатом вместо Ирины Луценко, которая сложила мандат
|13.11.2019 14:06
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Об этом Вятрович написал в Facebook.
"Спасибо команде "Европейская солидарность" и особенно Наталии Бойко за решение. Буду делать всё, чтобы оправдать ваше доверие", - написал он.
По словам Вятровича, он идет в политику, чтобы "строить украинский мир и останавливать "русский мир".
"Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не игнорируя иностранные языки, знали бы нашу историю, не искаженную из-за рубежа, и с уверенностью смотрели в своё будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны", - подчеркнул он.
Вятрович также уверил, что не пойдет ни на какие компромиссы относительно национальных интересов: "Пусть изменения будут украинскими!"
В то же время, на странице партии "Европейская солидарность" в Facebook появился пост: "Искренне приветствуем Владимира Вятровича в нашей фракции! Такие патриотические бойцы очень нужны Верховной Раде".
Ранее сообщалось, что 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция "Европейской солидарности"). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября.
В соответствии с избирательным списком "ЕС" её место в парламенте должна была занять Наталия Бойко. Однако, как сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, Бойко "приняла решение не брать мандат".